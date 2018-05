Arbeitsmarkt im Aufschwung: Zahl der Erwerbstätigen steigt kräftig im ersten Quartal

BerlinDie starke Nachfrage nach Arbeitskräften bei den Dienstleistern und in der Industrie treibt die Beschäftigung nach oben. Im ersten Quartal hatten 44,3 Millionen Personen ihren Arbeitsort in Deutschland. Das sind 609.000 oder 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Verglichen mit dem Vorquartal habe es zwar einen saisonal üblichen Rückgang um 316.000 oder 0,7 Prozent gegeben, aber dieser sei geringer ausgefallen als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre mit 422.000.