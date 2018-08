Arbeitsmarkt: In Hessen verdienen Berufseinsteiger im Finanzwesen am besten

New YorkBerufseinsteiger im Finanz-, Versicherungs- und Banking-Sektor verdienen in Hessen am meisten. Die Einstiegsgehälter für diese Berufe belaufen sich dort im Durchschnitt auf 50.310 Euro. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Studie des Personaldienstleisters Stepstone hervor.