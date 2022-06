Arbeitsmarkt: US-Wirtschaft schafft 390.000 Jobs – Mehr als erwartet

Am US-Arbeitsmarkt sind im Mai mehr Stellen entstanden als gedacht. Im vergangenen Monat schufen die Firmen 390.000 neue Jobs, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 325.000 gerechnet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte im Mai auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent – ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte.