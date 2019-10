Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen sinkt – doch die Konjunkturschwäche hinterlässt Spuren

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2,204 Millionen gesunken und damit schwächer zurückgegangen als für die Jahreszeit üblich. „Die aktuelle konjunkturelle Schwäche hinterlässt durchaus ihre Spuren am Arbeitsmarkt“, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, am Mittwoch bei der Vorstellung der Zahlen in Nürnberg.