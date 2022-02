Arbeitsmarkt Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe geht weiter zurück

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator, ging erneut zurück. In der vergangenen Woche sank ihre Zahl um 16.000 auf 223.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten im Schnitt 230.000 erwartet.