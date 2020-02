Arbeitsmarkt Zahl der Erwerbstätigen steigt kaum noch – Industrie rückläufig

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt steigt die Zahl der Erwerbstätigen kaum noch. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres waren 45,5 Millionen Menschen mit einem Arbeitsort in Deutschland registriert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren rund 301.000 Menschen oder 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit schwächte sich die Dynamik am Arbeitsmarkt erneut ab, weil es zuvor höhere Wachstumsraten gegeben hatte.