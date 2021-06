Arbeitsmarkt: Zahl der US-Arbeitslosenanträge steigt überraschend wieder

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist erstmals seit über einem Monat überraschend wieder gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 412.000 Amerikaner die Stütze, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf 359.000 gerechnet, nachdem in der Woche zuvor 375.000 Erstanträge gezählt worden waren.