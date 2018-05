Arbeitsplätze: Job-Exodus von der Wall Street nimmt zu

Auch wenn die Großbank JPMorgan Chase eine neue Zentrale in der Park Avenue plant – die Verlagerung nach Tennessee ist kein Einzelfall. Aktuell verlagern einige große Banken und Vermögensverwalter ihre Ressourcen um Hunderte oder Tausende Meilen in billigere US-Städte. In den vergangenen Jahren hat etwa Goldman Sachs einen Standort in Salt Lake City aufgebaut und die Deutsche Bank expandierte in Jacksonville, Florida. Auch Pacific Investment Management hat sich gerade für ein neues Büro in Austin, Texas, entschieden und sucht dort Mitarbeiter für Technologie, zudem soll das Marketing in den USA ausgeweitet werden.