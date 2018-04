Arbeitsrecht: Facebook und Co. am Arbeitsplatz – was Chefs und Angestellte wissen müssen

Dabei muss ein Bezug zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem sozialen Netzwerk gar nicht immer so direkt sein: So genügte es dem Arbeitsgericht Mannheim, dass ein Arbeitnehmer auf seiner Facebook-Seite ein Bild von sich in Unternehmenskleidung einstellte. Der Angestellte, ein gebürtiger Pole, hatte auf seiner Seite ein Foto des Vernichtungslagers Auschwitz eingestellt, in das der Text eingefügt war „Polen ist bereit für die Flüchtlingsaufnahme.“ Dem Arbeitnehmer wurde gekündigt, wogegen er sich wehrte.