Gentleman First

Wenn dieses Fundament des guten Stils erst einmal gelegt ist, können Sie anfangen, über Kleidung nachzudenken. Zunächst sind gute Schuhe wesentlich; sie werden Sie abheben von all den Modeopfern. Ihre (wohlgepflegten!) Füße in einem Paar qualitativ hochwertiger Lederschuhe stecken zu haben, das sollte im wahren Wortsinn die Basis Ihrer Garderobe sein. Wählen Sie immer knielange Socken. Ich würde dazu raten, bei der Farbe eher nüchtern zu sein: Wenn Sie unbedingt Risiken bei Ihrem Look eingehen möchten, dann fangen Sie nicht gerade bei den Socken an. Versuchen Sie immer, stilvoll zu bleiben. Vermeiden Sie unbedingt, lächerlich auszusehen, wenn Sie Ihrer Frau oder Ihrem Arzt unter die Augen treten: Suchen Sie sich immer die rechte Unterwäsche aus! Zimmerli aus der Schweiz ist die beste.