Hoher Streitwert Heinrich v. Pierer über neue Hoffnungen für die Welthandelsrunde

Der Streitwert der laufenden Welthandelsrunde ist also hoch. Noch läuft sie – 2007 aber endet das Verhandlungsmandat des amerikanischen Präsidenten. Trotz beträchtlicher Skepsis über die Erfolgsaussichten in der verbleibenden Zeit gibt es aber auch neue Hoffnungen. Denn nach dem enttäuschenden Ergebnis der WTO-Ministerkonferenz in Hongkong Ende 2005 haben sich während des Weltwirtschaftsforums in Davos 19 WTO-Mitgliedstaaten zu einem konstruktiven Treffen gefunden, darunter EU, USA, Brasilien und Indien. Aus Konferenzkreisen war danach von einem „bescheidenen Stimmungsumschwung“ zu hören.