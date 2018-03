Kinder sind zum „Armutsrisiko“ geworden, statt eine „Reichtumssicherheit“ zu bieten. Sie wandelten sich vom „Investitionsgut“ zum „Luxusartikel“. Bewusste Entscheidungen zum Kind erfordern Mut und Zuversicht in die Zukunft. Diese nimmt zunehmend ab. Bevor nicht die Produktivität der Kindererziehung ihren ebenbürtigen Platz bekommt, wird sich nichts ändern. Das, was der Natürlichkeit entzogen worden ist, wird jetzt zur Kulturaufgabe. Es kann nur heißen, die Dinge an seinen alten Platz zu bringen.