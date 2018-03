Alles im Store atmet entspanntes Stilbewusstsein. An einer hohen weißen Wand läuft stumm Fellinis „Dolce Vita“, die Musik dazu ist ein monatlich wechselnder Mix von den Berliner Kult-DJs Wahoo und DJ Dixon. Mit profundem Stilgefühl setzt Kosmopolit Voelk auf den Sexappeal der widersprüchlichen Hauptstadt. Deshalb sind exquisite Vintagekleider von Halston und Yves Saint Laurent ebenso im Angebot wie die hier praktisch unbekannten Abendtaschen von Hutdesigner Philip Treacy, Sonnenbrillen von Tom Ford und Schmuck-Design von Künstlern wie Tom Binns, zierliche Keilsandalen von Pierre Hardy, hinreißende Stilettos von Giuseppe Zanotti und Klassiker von Azzedine Alaïa – allesamt Entdeckungen, die das Herz von Connaisseuren gefährlich höher schlagen lassen. Specials für die Herren: Smarte Thom-Browne-Anzüge – handgearbeitet und nummeriert –, Executive-Zweiteiler im Siebzigerjahre-Stil von Harmon sowie das „Cloak“, dem Kultlabel aus Lower Manhattan. Ob Geschenkideen aus Neuseeland, organische Kosmetik aus L.A. („erbaviva“) oder die angesagtesten Haarprodukte von „Leonor Greyl“ – alles ist mit Herzblut getestet und auf intimeDimensionen geeicht. Dafür, dass es so bleibt, steht Josef Voelk: Er hat nicht nur, um mit Ernst Lubitsch zu sprechen, einen „Shop around the Corner“, sondern auch seine Wohnung „above the shop“.