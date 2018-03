WirtschaftsWoche 49/2005

Heft 49/2005 der WirtschaftsWocheerschienen am 1.12.2005 Inhalt 9 BETTINA WÜRTH Die neue Chefkontrolleurin des Schraubenriesen ist die Frau der Woche 10 STEFAN JENTZSCH Der neue Dresdner-Bank-Vorstand will zurück in die erste Liga PEER STEINBRÜCK Der erste Haushalt des Bundesfinanzministers verzögert sich voraussichtlich bis Juli 2006 11 UTZ-HELLMUTH FELCHT Der Degussa-Chef lässt sich vom Großaktionär RAG nicht so leicht vertreiben 12 DENNIS SNOWER Der IfW-Direktor erhält Rückendeckung für den Umbau WILFRIED HOLLMANN Der Noweda-Chef kann sich über starkes Wachstum freuen 14 LUCA DI MONTEZEMOLO Der Ferrari-Lenker fordert Porsche und Mercedes heraus BERNHARD SCHEUBLE Dem Ex-Chef von Merck winkt eine dicke Abfindung 16 OLAF GÖTTGENS Der BBDO-Deutschland-Chef warnt: In China verblasst der Glanz von „Made in Germany“ HANS-JOACHIM KÖRBER Der Metro-Vorstandsvorsitzende wird einer der Hauptgewinner der Fußball-WM sein 20 AUGUST-WILHELM SCHEER Im Büro mit dem Gründer von IDS Scheer 24 NIEDERMOHR Die kleine Gemeinde bei Kaiserslautern ist das Politbarometer der Republik. Wer das Wahlverhalten der Deutschen verstehen will – nirgends kann er es so gut wie hier 27 DATEN UND FAKTEN Niedermohr auf einen Blick 36 GEWERKSCHAFTEN Das Debakel der Hypothekenbank AHBR besiegelt das Ende der Gewerkschafts-Unternehmen 36 CHRONIK Wie die BGAG, das einst so stolze Wirtschaftsimperium der Gewerkschaften, zusammenschmilzt 38 GROSSBRITANNIEN Premierminister Tony Blair will neue Atomkraftwerke bauen – gegen den Widerstand seiner Partei 40 HAUSHALT Der europäische Währungskommissar Joaquín Almunia über die deutsche Haushaltsmisere und den Streit um die Finanzierung der EU 46 KONJUNKTUR Das Exportklima in Deutschland hellt sich auf | Ein Ende des Konsumbooms in den USA würde vor allem China hart treffen | Die US-Leistungsbilanz steuert auf ein neues Rekorddefizit zu 54 REWE Vorstandschef Achim Egner über den spannendsten Job im deutschen Handel – den Umbau von Rewe 60 DEUTSCHE BAHN Wie vor ihm Post-Chef Klaus Zumwinkel will nun auch Bahn-Chef Hartmut Mehdorn einen Logistikchampion aufbauen 68 AUTOZULIEFERER Der Personalabbau bei Conti ist ein Alarmsignal – für viele deutsche Autozulieferer wird es eng. Eine Pleiten- und Übernahmewelle rollt an 74 THYSSEN-KRUPP Vorstandschef Ekkehard Schulz will den kanadischen Stahlkonzern Dofasco übernehmen. Der Sprung nach vorn rüttelt auch an der Machtbalance des Ruhrkonzerns 115 WEIHNACHTSMÄRKTE Mit Glühwein, Grillwurst und Glitzerkram werden Milliarden umgesetzt 118 MARSEILLE-KLINIKEN Hat Gründer Ulrich Marseille mit Rückkaufgarantien den Aktienkurs der Pflegeheimkette unzulässig gestützt? 122 SCHAUFENSTER Pfeifen 125 XBOX Microsofts neue Spielekonsole beeindruckt mit Leistung und Brillanz 130 WETTERWARNER Mobile Messgeräte schlagen Alarm, wenn Schneechaos oder schwere Regenfälle drohen 132 INNOVATIONEN Valley Talk, Erdwärme, Taschenlampe mit Kurbel 135 SERIE: ARBEITEN IM AUSLAND Dublin bietet beste Karrierechancen 136 GEHALTSVERGLEICH 140 LESENSWERT Bestseller und Neuerscheinungen, an die wir uns noch lange erinnern werden 148 BÖRSE Aktien mit der Aussicht auf ein Übernahmeangebot bieten gute Chancen bei geringem Risiko. 15 Kandidaten 150 PROZESSE Wann der Streit um Aktien vor Gericht endet 152 HEDGEFONDS Die Branche verwaltet Geld selbst von Lebensversicherungen und wird kaum kontrolliert 154 PERFORMANCE Warum Hedgefonds so schnell geschlossen werden 156 KUNSTGESCHENKE 158 STEUERN UND RECHT 162 ZINSEN UND IMMOBILIEN 164 BÖRSENWOCHE Aktien | Optionen | Zertifikate | Investmentfonds 182 RESTAURANTS Die Gastroführer von Michelin bis Gault Millau haben so viele deutsche Köche ausgezeichnet wie nie zuvor 186 KOST-BAR Goya-Club in Berlin | Bildband über Dolce & Gabbana | Kaminbank zum Setzen 3 EINBLICK 144 LESERBRIEFE, IMPRESSUM 188 UNTERNEHMENSREGISTER 189 PERSPEKTIVEN 190 AUSBLICK Friedrich Merz über ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein in Deutschland eMagazin - das Heft im Originallayout und als PDF»jetzt kostenlos testen