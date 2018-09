Argentinien und Türkei: Moody's warnt vor höheren Kreditkosten in Schwellenländern

FrankfurtDie Ratingagentur Moody's warnt vor den Folgen steigender Kreditkosten in manchen Schwellenländern. Unternehmen in Argentinien und in der Türkei seien besonders anfällig, teilte Moody's am Montag mit. China sei ebenfalls betroffen, habe aber einige Puffer. In den USA fährt die Notenbank bereits seit einiger Zeit einen Kurs der behutsamen Zinserhöhungen. Das hat den Dollar gestärkt und bereits zu einigen Kapitalabflüssen aus Schwellenländern in Richtung USA geführt.