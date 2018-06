Asien: Furcht vor Rezession in Japan nimmt zu – Konsum schwächelt

TokioSinkende Konsumausgaben und eine schwächelnde Privatwirtschaft erhöhen die Gefahr einer Rezession in Japan. Die Haushaltsausgaben schrumpften im April unerwartet um 1,6 Prozent zum Vormonat, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,7 Prozent erwartet. Die Verbraucher gaben vor allem für Autos, Reisen und Freizeitvergnügen weniger Geld aus. Da der private Konsum mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, deutet der Rückgang ein schwaches zweites Quartal an.