Asiengeschäft: Deutsche Bank-Chef nennt Asiengeschäft „Schlüssel zu breiterem globalen Erfolg“

Der Stellenabbau in den USA könnte auf etwa 20 Prozent der Arbeitskräfte in der Region ausgedehnt werden, hieß es in der letzten Woche von Personen, die über die Vorgänge informiert sind. Während die Bank solche Absichten bestreitet, erklärte sie diesen Monat, dass sie plant, ihre USA-Zentrale an der Wall Street für einen kleineren Sitz in Midtown Manhattan aufzugeben. Es wird auch ein Büro in Houston geschlossen.