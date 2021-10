Assekuranz: Neugeschäft bei Lebensversicherern läuft wieder besser

Die deutschen Lebensversicherer haben die Corona-Delle nach Daten des Branchenverbandes GDV überwunden. „Das Neugeschäft hat nach verhaltenem Start im Jahresverlauf 2021 deutlich an Dynamik gewonnen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Donnerstag in Berlin.