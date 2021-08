Atomausstieg: RWE-Chef Krebber will Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen

Der Energiekonzern RWE hat Überlegungen eine Absage erteilt, aus Klimaschutzgründen die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. „Wir stehen dafür nicht zur Verfügung“, sagte Vorstandschef Markus Krebber am Montagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Sollten solche Überlegungen umgesetzt werden, müsse der Staat das selbst in die Hand nehmen. Die Bundesregierung hatte nach der Atomkatastrophe 2011 in Fukushima den beschleunigten Atomausstieg beschlossen. Danach geht der letzte Meiler Ende kommenden Jahres vom Netz.