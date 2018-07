Atomkonzern: Höhere Stromproduktion und Sparprogramm treiben EDF an

Für das laufende Jahr peilt EDF Einsparungen von rund 800 Millionen Euro im Vergleich zu 2015 an. Das seit 2015 laufenden Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von rund 10 Milliarden Euro soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Zuletzt hatte EDF Mitte Juli einen Vertrag zum Verkauf seines Anteils am Flüssiggasterminal in Dunkirk unterzeichnet.