Auch nach Lockerungen: Arbeiten von wo auch immer: SAP gibt Beschäftigten die Wahl

Eine entsprechende E-Mail verschickte der Walldorfer Dax-Konzern am Dienstag an seine rund 100.000 Mitarbeiter und versprach darin einen zu „100 Prozent flexiblen und vertrauensbasierten Arbeitsplatz als Norm, nicht als Ausnahme“. In einer Mitarbeiterumfrage hätten sich 94 Prozent der Beschäftigten für diesen Weg ausgesprochen, sagte Marketingchefin White.