Audiohersteller: Sennheiser muss sparen und baut 182 Stellen ab

Zum Markenzeichen Sennheisers gehören hohe Investitionen in Fertigungstechnik sowie Forschung und Entwicklung, was sich immer wieder auch in offiziellen Anerkennungen wie dem „Innovationspreis der dt. Wirtschaft“ oder dem „Emmy Award“ niederschlägt. Mit dem Innovation Campus am Stammsitz in der Wedemark eröffnet Sennheiser zu Beginn des 70. Jubiläumsjahres 2015 das größte und modernste Zentrum für Innovation in der Audiobranche.

Bild: dpa