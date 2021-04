Aufarbeitung der Greensill-Insolvenz: Britischer Greensill-Untersuchungsausschuss will Finanzminister befragen

Anfang März meldete das Unternehmen Insolvenz an und riss auch die in Bremen ansässige Greensill Bank mit in die Pleite. In Großbritannien hat Premierminister Boris Johnson selbst eine unabhängige Untersuchung der Lobby-Arbeit seines Parteikollegen Cameron in Auftrag gegeben. Zudem beschäftigen sich derzeit gleich mehrere Parlamentsausschüsse mit der Rolle von Lobbyisten und Verbindungen von Ministern zu privaten Unternehmen.