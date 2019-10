Aufsichtsbehörde greift ein: Korruptionsvorwürfe gegen Bank-Chef lassen Sparer in China bangen

Die Untersuchung einer Provinzbank durch staatliche Korruptionsbekämpfer löst neue Sorgen über den Zustand der kleineren Kreditinstitute in China aus. Gegen den Ex-Vorsitzenden der Yichuan Rural Commercial Bank in der zentralen Provinz Henan werde wegen „ernster Verstöße gegen Disziplin und Gesetz“ ermittelt, teilten die Aufsichtsbehörden am Mittwoch mit.