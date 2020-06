Aufsichtsrat: Wirecard könnte Aufseher von Softbank ernennen

Der Aufsichtsrat von Wirecard besteht aus fünf Mitgliedern, seit der Vorsitzende Wulf Matthias sein Amt niedergelegt hat und durch Thomas Eichelmann - der Mitte 2019 in das Kontrollgremium kam - ersetzt wurde. In Deutschland bestehen die Aufsichtsräte in der Regel aus 20 Mitgliedern.