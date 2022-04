Aufträge: Monat des Kriegsausbruchs: Industrieaufträge sinken unerwartet stark

Viele Industriebetriebe berichten derzeit von zunehmenden Engpässen, die sich nach der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar teils noch verschärft haben: 80,2 Prozent klagten im März über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, wie das Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. So fehlen den Autobauern die bislang in der Ukraine hergestellten Kabelbäume.