Die deutschen Exporte sind im Oktober trotz Materialengpässen so kräftig gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Sie legten um 4,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist das größte Plus seit Juli 2020. Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet. Zuvor waren die Ausfuhren zwei Monate in Folge um jeweils knapp ein Prozent geschrumpft. Für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Bilanz nur auf den ersten Blick erfreulich. „Ein Großteil des Anstiegs geht auf importierte Kostensteigerungen bei wichtigen Vorprodukten und Rohstoffen zurück, die unsere Exporteure an ihre ausländischen Kunden weitergeben“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Auch deuteten die zuletzt gesunkenen Industrieaufträge aus Übersee an, dass die Luft im internationalen Geschäft dünner werde - nicht zuletzt wegen der nachlassenden Konjunktur in China.