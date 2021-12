Ausfuhren: Deutsche Exporte wachsen mit stärkstem Anstieg seit über einem Jahr

Trotz Materialengpässen und gestörten Lieferketten sind die deutschen Exporte im Oktober so kräftig gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Sie legten um 4,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist das größte Plus seit Juli 2020. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet. Zuvor waren die Ausfuhren zwei Monate in Folge um jeweils knapp ein Prozent geschrumpft. Die Importe legten im Oktober bereits den dritten Monat in Folge zu, und zwar um unerwartet kräftige 5,0 Prozent.