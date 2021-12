Auslandsbank Santander zahlt Rechnungen doppelt: 130 Millionen Pfund Schaden

Bankfehler zu Ihren Gunsten, heißt es bei Monopoly – in der Realität ist dies nun der Großbank Santander in London passiert. Wegen eines technischen Fehlers hat Santander 75.000 Konteninhabern insgesamt 130 Millionen Pfund (rund 155 Millionen Euro) zu viel überwiesen. Die Bank verdoppelte versehentlich monatliche Zahlungen von 2000 Unternehmenskonten, wie die Zeitung „The Times“ am Donnerstag berichtete.