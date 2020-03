Ausnahmesituation für Selbstständige „Gerade in Krisenzeiten lohnt es sich, Ratschläge zu teilen“

Wer selbstständig ist, versteht es zumeist auch in schlechten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Blicken die Freiberufler auch in der jetzigen Krise optimistisch in die Zukunft?

Wir beobachten den öffentlichen Austausch zwischen Freelancern intensiv und gerade teilen sie sich in zwei Lager. Die einen sagen „jetzt erst recht“ und sind guter Dinge. Die anderen sehen eher besorgt in die Zukunft. Unserer Umfrage zufolge rechnet etwa die Hälfte der Selbstständigen damit, dass das Gröbste in ungefähr vier Monaten ausgestanden sein wird. Wirklich wissen kann das aber niemand. Außerdem würden mehr als die Hälfte der Befragten im Moment finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen wollen.