Ausschüttungen: Auch Aareal Bank will vorerst keine Dividende zahlen

Zuletzt hatten auch die Helaba und die BayernLB ihre Dividende ausgesetzt. Finanzkreisen zufolge will auch die DZ Bank Beschluss und Auszahlung der Dividende vertagen. Die nach der DZ Bank zweitgrößte deutsche Genossenschaftsbank, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank), will dagegen an einer Dividendenzahlung festhalten.