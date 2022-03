Außenhandel 822 Milliarden Dollar: USA weisen Rekorddefizit in Leistungsbilanz aus

Die USA haben 2021 ein Rekorddefizit in ihrer Leistungsbilanz ausgewiesen. Es stieg um 33,4 Prozent zum Vorjahr auf 821,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies entspricht 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, was der größte Anteil seit 2008 ist.