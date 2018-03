Außenhandel: Chinas Exporte steigen überraschend kräftig

PekingChinas Exporte sind trotz der Spannungen in der Handelspolitik mit den USA im Februar überraschend so kräftig gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie schnellten um 44,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr empor und damit mehr als drei Mal so stark wie von Experten erwartet, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte.