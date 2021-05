Außenhandel: US-Handelsdefizit steigt auf Rekordhoch

Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im März wegen der kräftig steigenden Binnennachfrage auf ein Rekordniveau angeschwollen. Die Importe übertrafen die Exporte um 74,4 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe wuchsen um 6,3 Prozent auf mehr als 274 Milliarden Dollar, während sich die Exporte um 6,6 Prozent auf gut 200 Milliarden Dollar erhöhten.