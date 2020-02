Außenwirtschaft: Bund sichert deutlich mehr Exporte und Auslandsinvestitionen ab

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Exportgeschäfte und Auslandsinvestitionen von Unternehmen mit Garantien abgesichert. Lieferungen und Leistungen deutscher Exporteure und Banken in Höhe von rund 21 Milliarden Euro seien vom Bund gegen wirtschaftliche und politische Risiken abgesichert worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Berlin mit. Dies entspricht einem Anstieg von sechs Prozent. Die meisten Fälle hatten dabei einen Bezug zu Schwellen- und Entwicklungsländern. Größere Geschäfte gab hier vor allem im Schiffssektor.