Ausstattung von neun Krankenhäusern: Siemens Healthineers zieht Großauftrag aus Manchester an Land

Siemens Healthineers kümmert sich in den nächsten 15 Jahren um die Ausstattung von neun Krankenhäusern in und um Manchester mit medizintechnischen Geräten. Die Medizintechnik-Sparte von Siemens hat dazu einen Rahmenvertrag mit dem Manchester University NHS Foundation Trust geschlossen, der ihr über die gesamte Laufzeit rund 140 Millionen Euro einbringt, wie ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage bestätigte.