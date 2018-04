Ausstieg aus Hilfsprogrammen: Griechische Banken bestehen EZB-Stresstest

Die EBA setzt in ihrem Negativszenario für die Jahre 2018 bis 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,2 Prozent, eine Deflation von 2,9 Prozent und einen Verfall der Immobilienpreise um 17,5 Prozent an. Nach inoffiziellen Informationen aus Bankenkreisen bestehen die vier Institute auch dieses Szenario mit Kernkapitalquoten zwischen 5,8 und zehn Prozent. Dass es eintritt, ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Selbst der notorisch skeptische Internationale Währungsfonds prognostiziert Griechenland für die Jahre 2018 und 2019 ein Wachstum von zwei und 1,8 Prozent. Die EU-Kommission setzt in ihrer jüngsten Prognose für beide Jahre jeweils 2,5 Prozent Zuwachs an.