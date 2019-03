MünchenDer jüngste Sturm in Deutschland dürfte die Versicherungsbranche einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Der versicherte Schaden liege in einer Größenordnung von 700 bis 800 Millionen Euro, teilte der Branchendienstleister Aon am Montag auf Grundlage eigener Berechnungen mit.