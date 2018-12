Autoindustrie: BYD prüft Standort für Batteriefabrik in Deutschland

Der Markt für leistungsstarke Akkus, die in Elektroautos zum Einsatz kommen, boomt derzeit. Die Hersteller können höhere Preise durchsetzen und suchen nach Wegen, sich Kapital für das erwartete weitere Wachstum zu beschaffen. Bis Ende 2022 soll daher das BYD-Batteriegeschäft an die Börse, so Verwaltungsratschef Wang Chuanfu in einem Interview mit der Finanznachrichtenagentur Bloomberg in Shenzhen.