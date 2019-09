Automesse: Weniger Aussteller, Proteste, unsichere Zukunft – VDA bewertet IAA dennoch als Erfolg

Der Automobilverband VDA wertet die diesjährige IAA trotz lauter Proteste von Autogegnern und interner Querelen als Erfolg. „Dass diese IAA mit ihrer geringeren Zahl an ausstellenden Automobilmarken weniger Besucher als 2017 ausweisen würde, hatten wir erwartet“, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Freitag in Frankfurt. „Insgesamt jedoch sind wir mit dem Publikumsinteresse sehr zufrieden.“ Noch bis einschließlich diesen Sonntag (22.9.) zeigen Autohersteller und Zulieferer auf der Messe Neuheiten. Bei der vorigen Auflage 2017 zählte die IAA 810 000 Besucher.