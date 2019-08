Autonome Fahrzeuge: Google-Pendant Yandex will Flotte selbstfahrender Autos verzehnfachen

Moskau Das russische Google-Pendent Yandex will seine Flotte an selbstfahrenden Autos vergrößern. Geplant sei, in den nächsten zwei Jahren bis zu eintausend autonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, sagte Dmitri Polischtschuk, Leiter der Sparte autonomes Fahren von Yandex, in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview. „Wir können die ersten tausend Autos ziemlich schnell innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren produzieren.“