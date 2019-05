Autozulieferer: Milliardärsfamilie Schaeffler reduziert Schulden weiter

MünchenDie Großaktionärsfamilie der Autozulieferer Schaeffler und Continental will ihre Schuldenlast um eine halbe Milliarde Euro abbauen. Die IHO Holding von Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler kündigte am Dienstag eine Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten an, bei der sie rund 500 Millionen Euro zurückzahlen will.