Autozulieferer: ZF investiert Milliarden in Umbau der Getriebetechnik

„Der Anteil an Hybridgetrieben in der Produktion wird sich in den nächsten Jahren verzehnfachen – von fünf auf dann 50 Prozent“, erklärte Scheider am Freitag. Allein in das Leitwerk für Getriebetechnologie in Saarbrücken sollen in den kommenden vier Jahren insgesamt 800 Millionen Euro fließen.