Axa kauft XL Group - Alllianz will intern wachsen: Industrieversicherer müssen konsequent umdenken

Nirgendwo in der Branche herrscht im Moment eine solche Goldgräberstimmung wie in der Industrieversicherung. Es liegt an Schlagworten wie dem Internet der Dinge oder Industrie 4.0, aber auch an technischen Meilensteinen wie dem Autonomen Fahren, Smart Home, E-Health, Augmented Reality oder Robotics. So radikal wie selten in der Geschichte verändert sich das Leben und Arbeiten der Menschen, dass auch diejenigen, die all diese Bereiche versichern, extreme Chancen erhoffen.