Bad Bank: Der Bund nimmt für die FMS zusätzlich bis zu 30 Milliarden Euro auf

BerlinDer Bund wird wegen Altlasten aus der Finanzkrise bis zu 30 Milliarden Euro mehr Geld bei Investoren einsammeln. „Der Bund wird ein zusätzliches Volumen an Bundeswertpapieren begeben“, sagte der Geschäftsführer der Finanzagentur, Tammo Diemer, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.