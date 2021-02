Bafin-Sonderprüfung: Zwischenbericht findet keine Hinweise auf Geldwäsche bei Grenke

Die von der Finanzaufsicht Bafin eingeleitete Sonderprüfung bei Grenke hat dem Leasingkonzern zufolge keine Hinweise auf Geldwäsche geliefert. Dies gehe aus dem Zwischenbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars hervor, teilte Grenke in der Nacht auf Freitag in einer Pflichtmitteilung mit. Darin „haben sich keine Feststellungen ergeben, die an dem rechtlichen Bestand und wirtschaftlichen Gehalt der Leasingverträge mit ausstehenden Forderungen in Höhe von rund 5,6 Milliarden Euro zweifeln lassen“, hieß es weiter.