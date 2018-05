Banco Sabadell: EZB verhängt Geldstrafe gegen spanische Bank

FrankfurtDie Bankenkontrolleure der EZB haben dem spanischen Geldhaus Banco Sabadell wegen der Verletzung von Eigenmittelanforderungen eine Millionenstrafe aufgebrummt. Das Institut habe zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 7. November 2016 entsprechende Vorschriften verletzt und müsse deshalb 1,6 Millionen Euro an Strafzahlung leisten, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit.