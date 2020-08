Bank: Aareal Bank verkauft 30 Prozent von IT-Tochter an Finanzinvestor Advent

Die Aareal Bank verkauft 30 Prozent seiner IT-Tochter Aareon an den Finanzinvestor Advent International. Den Kaufpreis für die Minderheitsbeteiligung beziffert die Bank auf rund 260 Millionen Euro in bar. Aus der Transaktion werde die Aareal Bank Gruppe einen Veräußerungsgewinn in Höhe von etwa 180 Millionen Euro erzielen, teilt das Institut mit.