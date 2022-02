Bank: Berenberg schafft 100 neue Stellen

„Zu Bereichen, in denen wir neue Stellen schaffen wollen, zählen insbesondere das Research in New York und Frankfurt, das Investmentbanking in Stockholm, das Wealth- und Asset-Management in Deutschland, Schweiz und Großbritannien sowie IT- und Cloud-Spezialisten in London und Hamburg“, so Ivonn Marquardt, Head of Human Resources, im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.