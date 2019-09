Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: BIZ bezeichnet Akzeptanz von Negativzinsen „etwas beunruhigend“

Doch die Abkühlung der Weltwirtschaft unter anderem infolge des Handelsstreits der USA mit China hat Zentralbanken zur Lockerung ihrer Geldpolitik veranlasst. So senkte die US-Notenbank Fed erst am Mittwoch ihre Zinsen erneut und hielt sich die Tür für eine weitere Lockerung offen. Kurz zuvor brachte die Europäische Zentralbank (EZB) ein umfassendes Paket zur Stützung der Wirtschaft auf den Weg, das unter anderem eine weitere Zinssenkung und erneute Anleihekäufe enthält. Banken in der Euro-Zone müssen inzwischen einen Strafzins von 0,5 Prozent zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken.